Los vecinos de Chapela exigen la retirada de la empresa de aceros

La Asociación de Vecinos de Chapela exige la paralización inmediata de la empresa Arcelor Mittal, ubicada en la calle José Fernández López —también conocida como Bajada a Pescanova—, al asegurar que lleva más de 50 años trabajando sin licencia municipal de actividad. El colectivo vecinal de Chapela lleva denunciando esta situación desde el año 1992 sin que desde los distintos gobiernos municipales hayan adoptado alguna medida.

La presidenta de la asociación, María Victoria Pichel, destaca que presentaron una alegación al nuevo Plan Xeral para un cambio de uso de estas instalaciones, de zona industrial a dotacional, «ya que su ubicación resulta claramente inadecuada por los impactos que genera sobre la vecindad y el medio ambiente, provocando graves problemas de circulación, riesgos peatonales derivados de un tráfico masivo de camiones, índices de ruido no admisibles y vibraciones en las edificaciones cercanas provocadas por la entrada y salida de trenes, además de las operaciones de carga y descarga de bobinas y planchas de gran tonelaje». Por todo ello, justifica que su ubicación no es la adecuada para una actividad de estas características dentro del núcleo urbano de Chapela.

Quejas reiteradas

La dirigente del colectivo vecinal recuerda que el pasado mes de julio presentaron en el Concello una solicitud de cese de actividad por incumplimiento de su propia Ordenanza Municipal sobre Protección Acústica, «pero lamentablemente dicha empresa continúa desarrollando su actividad industrial en la nave de Chapela, próxima a viviendas y en suelo afectado por normativa de costas, sin licencia municipal de actividad ni estudios medioambientales o acústicos que acrediten la legalidad de su actividad, a pesar de las reiteradas quejas vecinales».

En este sentido, Pichel recuerda que la Ordenanza Municipal sobre Protección Acústica de Redondela prohíbe expresamente autorizar actividades sin estudio acústico previo, y la Lei do Solo de Galicia impide mantener en funcionamiento instalaciones sin licencia o autorización ambiental. Por todo ello, desde la asociación de vecinos exigen el cese de la actividad de Arcelor Mittal en Chapela.