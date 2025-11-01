Catástrofe aérea de zombis en Gondomar

Decenas de víctimas con miembros amputados, caos sanitario con sobrecogedoras escenas incluidas, overbooking en la morgue y hasta un cementerio en el que despedir a los fallecidos antes de volverse zombis. El horror se instaló ayer en torno al antiguo matadero de Gondomar gracias al pasaje del terror que las comparsas O millor de cada casa de Vincios y la Asociación de Carnavales de Mañufe montaron en colaboración con el Concello para animar una vez más la fiesta de Samaín, que en su cuarta edición ganó un poco más de arraigo en la localidad además de atraer a numerosos aficionados al terror de municipios vecinos.

Una celebración que el gobierno municipal organiza para todas las edades y cuyas actividades comenzaron por la tarde con cuentacuentos para los más pequeños y continuaron con los paseos infantiles por viviendas y comercios del centro urbano en busca de chuches. Lo que se ha dado en llamar como el «truco o trato» del Halloween anglosajón.

Dos espectadoras. / Pedro Mina

El plato fuerte del programa arrancaba al caer la noche en el ya tradicional túnel del terror, en esta ocasión basado en un espeluznante accidente aéreo. El avión comercial en cuestión cayó a orillas del río y entre los restos del fuselaje, cuidadosamente fabricados a lo largo del último mes por los integrantes de las comparsas promotoras, emergieron los heridos, atendidos en unos terroríficos boxes de urgencias y quirófanos.

Pocos salvaron la vida y pasaron a una morgue, colgados cual jamones, donde los visitantes se llevaban los sustos de sus vidas por parte de los actores/zombis. La siguiente escena, la funeraria, también ofreció terribles sobresaltos a los espectadores, al igual que el cementerio que cerraba el espectáculo. La fiesta terminó con DJ a partir de la medianoche.