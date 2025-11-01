Tui lanza una encuesta para valorar los avances en igualdad
El Concello de Tui está elaborando su cuarto Plan de Igualdad Municipal, para el que ha lanzado una encuesta online para conocer cómo se perciben por parte de los vecinos y vecinas los avances realizados en los últimos años en materia de igualdad y también marcar las próximas líneas de acción en base a los datos recibidos.
La encuesta pregunta sobre necesidades, situaciones que aún necesitan mejorar, prioridades de futuro y también se pide valorar el trabajo realizado a través de los servicios municipales.
El enlace al formulario ya está disponible tanto a través de la web municipal como en las redes sociales del Concello de Tui, con el objetivo de alcanzar la mayor participación. En esta línea, se trata de una encuesta anónima, para así conocer la opinión real de los vecinos y vecinas sobre la igualdad en el municipio.
- Mueren tres marineros gallegos en un accidente de tráfico en Namibia
- Mexillón de Galicia declara la guerra a los tarugos
- Una profunda borrasca activa avisos por lluvia, viento y mala mar en Galicia antes del Día de Todos los Santos
- La Xunta cursa casi 25 multas al mes por incumplir la moratoria del eucalipto
- Muere Mayte Ramírez, propietaria del emblemático comercio La Moda Ideal de Pontevedra
- «Ya vale de señalar a Franco como un criminal de guerra o un santo»
- La ruptura de un tanque provoca un vertido de aceite de palma en Guixar
- Condenan a la Escuela de Enfermería de Pontevedra a indemnizar y readmitir a un profesor al que echó tras denunciar «desviación de poder»