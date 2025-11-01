Tui lanza una encuesta para valorar los avances en igualdad

El Concello de Tui está elaborando su cuarto Plan de Igualdad Municipal, para el que ha lanzado una encuesta online para conocer cómo se perciben por parte de los vecinos y vecinas los avances realizados en los últimos años en materia de igualdad y también marcar las próximas líneas de acción en base a los datos recibidos.

La encuesta pregunta sobre necesidades, situaciones que aún necesitan mejorar, prioridades de futuro y también se pide valorar el trabajo realizado a través de los servicios municipales.

El enlace al formulario ya está disponible tanto a través de la web municipal como en las redes sociales del Concello de Tui, con el objetivo de alcanzar la mayor participación. En esta línea, se trata de una encuesta anónima, para así conocer la opinión real de los vecinos y vecinas sobre la igualdad en el municipio.