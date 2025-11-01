Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El río Pexegueiro se transforma mañana en un túnel del terror

Antonio Pinacho

Redondela

Redondela celebra mañana su sía grande de la Festa do Samaín con el túnel del terror en el paseo del río Pexegueiro, en horario de 18.30 a 21.30 horas. También a las 19.30 horas saldrá desde la praza de Ribadavia el espectáculo «Errantes» de Troula Animación. Por último, a las 20.30 comenzará el rito «Belenus» de la queimada en la praza do Concello.

También mañana de 18.30 a 21.00 horas en la finca Cafexo-Massó de Soutomaior habrá un escape room titulado «Quen ten cu ten medo».

