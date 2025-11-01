Redondela aprueba el pago de 106.000 euros de facturas pendientes

.El pleno de Redondela aprobó en su última sesión el pago de las facturas pendientes correspondientes al año 2024 por valor de 106.565 euros. Se trata de deudas de proveedores locales y pequeñas y medianas empresas, muchas correspondientes a los últimos meses del año y que no se sufragaron en el ejercicio correspondiente, por lo que deben ser aprobadas en pleno. La propuesta salió adelante con los votos del PSOE, AER y BNG,y en contra del PP. La alcaldesa redondelana, Digna Rivas, agradeció el «apoio responsable» del grupo municipal del BNG para aprobar la propuesta y que los proveedores puedan cobrar.

Los fondos para los pagos de estas facturas saldrán de las arcas municipales, del remanente de Tesorería, que asciende a 4 millones de euros. Después de aprobarse el gasto en el pleno de la corporación, los pagos comenzarán a realizarse en diciembre, una vez se publique en el Boletín Oficial da Provincia (BOP) y superados los plazos que marca la legislación.