El PP de Salceda pide la dimisión de la alcaldesa por borrar a Davila de una foto
El PP de Salceda ha exigido en el último pleno ordinario la «dimisión inmediata» de la alcaldesa, Loli Castiñeira, por la publicación de una foto en las redes sociales del Concello en la que, mediante la manipulación de la misma, es sustituido el portavoz del PP, Santi Davila, por el concejal de Movemento Salceda, Álex Rodríguez.
Los populares solicitaron la comparecencia de la alcaldesa en pleno para que diera explicaciones sobre dicho episodio. Castiñeira reiteró las disculpas que ya habían realizado horas antes por las redes sociales tanto del Concello como de Movemento Salceda. En ellas atribuyen el uso de esa imagen a un error y inciden en que se está investigado este hecho de manera interna. Además, en el pleno la alcaldesa indicó que ya se ordenó cambiar las contraseñas de las redes sociales del Concello.
Para el PP estas disculpas son insuficientes y la sustitución de Davila por Rodríguez en la imagen «una bajeza moral y ética sin precedentes». «Claramente se me recorta adrede», insiste el portavoz del PP, indicando que «la excusa del error no cuela, puesto que la fotografía fue objeto de un detallado trabajo de Photoshop o de algún programa de tratamiento de imágenes».
