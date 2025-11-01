El PP de Ponteareas celebra mañana su congreso local

El Comité Organizador del Congreso del PP de Ponteareas ha declarado válida la propuesta de junta local presentada por la única candidata a la presidencia de la agrupación local, la alcaldesa Nava Castro. La candidatura cuenta con la actual concejala de Urbanismo, Silvia Fernández, como vicepresidente, y con el edil de Hacienda, Francisco Represas, como portavoz. También participan Andrés Sampedro como secretario, Carlos Ojea como coordinador, Borja Álvarez como secretario de comunicación, Laura Tato encargada del área de Juventud, Xabier Fernández para análisis y acción electoral y Rafael Martínez para acción parroquial.

La militancia deberá votar la candidatura de Nava a presidir el PP de Ponteareas en el congreso local que se celebrará mañana, domingo, desde las 11 horas, en el Auditorio Reveriano Soutullo.