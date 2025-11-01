El PP avisa que el gobierno local valora peatonalizar la calle Gondomar

El PP de Tomiño alerta de que el gobierno local tiene redactado un proyecto de peatonalización integral y cierre total al tráfico, excepto para residentes con garaje, en la calle Gondomar, que es la arteria principal de la villa, por lo que denuncian que esta decisión no fuera comunicada a los vecinos.

Los populares sostienen que «el secretismo y oscurantismo con el que está actuando el ejecutivo de Sandra González en este asunto se debe al rechazo social mayoritario que despierta esta posible peatonalización radical del centro entre los vecinos y comerciantes». En este sentido, anuncian que comenzarán una campaña informativa entre los vecinos y el comercio y adoptarán las medidas políticas necesarias para que se atiendan los deseos de la mayoría social.