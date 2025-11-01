O Rosal oferta veinte plazas en su campamento de Navidad

O Rosal abre el lunes, 3 de noviembre, el plazo de inscripción para participar en el campamento municipal de Navidad «Sementeira de Igualdade», un espacio pensado para que los niños y niñas de 3 a 12 años disfruten de las vacaciones escolares mientras las familias cuentan con un apoyo fundamental para conciliar la vida laboral y familiar. Oferta 20 plazas.

Enmarcado en el Programa Corresponsables de la Xunta de Galicia, el campamento se desarrollará en las instalaciones del CPI Manuel Suárez Marquier los días 22, 23, 24, 26, 29, 30 y 31 de diciembre y los días 2, 5 y 7 de enero, en horario de 8.45 a 14.15 horas. El plazo de inscripción rematará el 14 de noviembre a las 14 horas y la actividad tendrá un corte de 20 euros por participante.