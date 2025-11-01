La nueva depuradora de Ponteareas pone fin a los vertidos al río Tea

Ponteareas inauguró ayer su nueva estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de A Moscadeira, una infraestructura muy esperada que pone fin a los vertidos incontrolados al río Tea y garantiza el saneamiento para el crecimiento sostenible de la población proyectada en la zona en un horizonte de 25 años.

La actuación es fruto de un convenio suscrito en enero de 2022 entre Acuaes, la Consellería de Infraestructuras y Movilidad de la Xunta de Galicia y el Concello de Ponteareas, que ha supuesto una inversión de 15 millones de euros.

La presidenta de la sociedad mercantil estatal, María Rosa Cabo; el subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada; el presidente de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil, José Antonio Quiroga; la alcaldesa de la villa, Nava Castro, y numerosos vecinos y asociaciones de Ponteareas asistieron ayer a la inauguración de dicha infraestructura, que ya presta servicio al núcleo central de Ponteareas y a las zonas de Xinzo, Arnoso y Angoares, y tiene capacidad para 22.522 habitantes.

La obra se financió al 50% por fondos Feder, algo que destacó la presidenta de Acuaes en su intervención. «Sin su ayuda resultaría complicado construir estas infraestructuras, que representan uno de los asuntos más acuciantes en materia de agua y un grave problema medioambiental», incidió Cabo, mientras que Abel Losada defendió «el trabajo de un presidente del Gobierno al que llamaron pedigüeño por pelear duro para que los fondos europeos llegaran a España».

«Hoy es un día muy importante para Ponteareas porque después de muchos años de demanda y espera tenemos una nueva depuradora en A Moscadeira, una infraestructura indispensable para acompañar el presente y el futuro de Ponteareas y que posibilita grandes proyectos como el nuevo centro de salud para el que la Xunta ya tiene una partida reservada en el presupuesto de 2026», destacó la alcaldesa, Nava Castro, agradeciendo la aportación económica de la Xunta y el adelanto del dinero a Acuaes; dinero que el Concello deberá devolver a lo largo de los próximos 30 años. «Será un esfuerzo muy grande para el Concello, pero era muy necesario contar con una nueva depuradora que tratará todos los residuos y devolverá un agua limpia y respetuosa con el medio ambiente, un elemento esencial del que cuidaremos y protegeremos», añadió la regidora.

En este sentido, cabe destacar que la mitad de la obra fue financiada con fondos europeos, y la otra mitad se asumió entre el Concello de Ponteareas y la Xunta de Galicia, que aportaron el 30% y el 20% respectivamente. La parte de la administración ponteareana fue adelantada por Acuaes.