Niños de Tomiño piden carreteras seguras
Alumnado de 5º y 6º de Primaria del CEP Pedro Casellas Beltrán e integrantes del grupo de participación infantil y juvenil Voces Novas de Tomiño tomaron las calles de Tomiño para pedir a las personas mayores que levanten el pide del acelerador y vayan más despacio. Con esta acción reivindicativa quieren conciencia a los conductores de que las carreteras de las parroquias también son para que las personas pueden moverse a pie o en bicicleta con seguridad y sin miedo.
