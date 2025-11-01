Alejo Diz, médico de pobres y alcalde de Tui

Tui cumplió una deuda pendiente con Alejo Diz Jurado (1885-1936), exalcalde de la localidad, considerado «médico de los pobres» y víctima de la represión franquista. En 2017, la corporación municipal acordó denominar al nuevo centro de salud con el nombre de Diz Jurado, un trámite que no fue posible porque este tipo de edificios sanitarios únicamente tienen la denominación topográfica para facilitar su localización. Recientemente, el Concello retomó dicha iniciativa y, con la colaboración de la Consellería de Sanidade, colocó esta semana una placa en recuerdo del médico tudense.

El acto de colocación de la placa, al que acudieron los miembros de la corporación municipal y familiares del propio Alejo Diz Jurado, se celebró coincidiendo con el 89 aniversario del fusilamiento del médico en la Alameda de Tui. «Home bo e xeneroso», se puede leer en la placa conmemorativa que cuelga en la fachada del centro de salud, cuya colocación también forma de la programación del Mes da Memoria Democrática que celebró el Concello de Tui.

Alejo Diz Jurado nació en Tui el 23 de septiembre de 1885 y estudió la carrera de Medicina en Santiago de Compostela. Realizó su tesis doctoral en Madrid y luego regresó a Tui, donde ubicó su consulta en el Paseo da Corredoria. Fue alcalde la localidad en los últimos años de la Restauración, entre 1918 y 1922, y también fue concejal antes y después de ostentar el bastón de mando de la ciudad. Durante la segunda República fue militante del partido Izquierda Republicana.

En 1915 tomó posesión del cargo de médico titular del Concello de Tui, junto con Darío Álvarez Limeses, y a los dos años fue nombrado inspector municipal de Sanidad, cargo que más tarde desempeñaría a nivel provincial.

Uno de los hechos más destacados de su trayectoria fue que, como profesional de reconocido prestigio, recibió la encomienda, conjuntamente con Joaquín Ruiz Heras, del Consejo General de Médicos de España, de desplazarse a Dinamarca a estudiar los sistemas de seguros sanitarios que se comenzaban a aplicar en Europa, y su regreso redactaron un informe que fue la base del seguro de enfermedad en España. Los dos viajaron por todo el país explicando las ventajas e inconvenientes de dicho seguro, siendo ellos claramente partidarios de su implantación.

Por sus ideas políticas y su prestigio social, siendo conocido como el médico de los pobres, Alejo Diz Jurado fue detenido el 26 de julio de 1936, tras la entrada de las tropas militares que apoyaban el golpe del 18 de julio, y el 12 de octubre de 1936 fue juzgado en un Consejo de Guerra y condenado por adhesión entusiasta y voluntaria a la rebelión. Finalmente, fue fusilado el 30 de octubre de 1936 en la Alameda de Tui, junto a su amigo y compañero de profesión Darío Álvarez Limeses, el funcionario José Felipe Muñoz, el empleado Manuel Domínguez León, el industrial Serafín Fernández Costas y el hijo de este Julio Fernández Fernández.