La CIG denuncia la «criminalización» del Concello contra las trabajadoras del SAF

La CIG respondió ayer al comunicado que realizó el Concello de Ponteareas en relación a la huelga del SAF, lamentando que el gobierno local opte por «seguir criminalizando la lucha de las trabajadoras del SAF en lugar de asumir su responsabilidad en el servicio obligando a la empresa a corregir las irregularidades denunciadas por el personal».

«El Partido Popular intensificó su campaña de intoxicación contra la empleadas del SAF y contra la central sindical», denuncian desde la CIG, reprochando al ejecutivo de Nava Castro de no decir «ni una sola palabra sobre la falta de control y seguimiento del servicio» y de no hacer «ni una sola declaración en contra de la concesionaria», a pesar de que tienen constatado que cometió siete faltas.

Por otro lado, acusan a la empresa, Óbolo, de «continuar con su estrategia de atrasar la negociación, condenando a las trabajadoras a más de un mes de huelga», y resalan que fueron las propias auxiliares las que solicitaron la mediación de la Xunta, «mediación que se está demorando por la propia compañía, que a día de hoy todavía no ha solucionado cuestiones tan importantes como la aportación del justificante de haber corregido la cotización de las nóminas de julio y agosto; el resumen de las horas trabajadas de los dos trimestres; y el plazo de las horas extraordinarias y ordinarias». Además, recuerdan que una de las trabajadoras lleva sin cobrar desde el mes de agosto.

Desde la CIG también quieren aclarar que las compañeras del SAF que secundan la huelga están haciendo servicios mínimos «atendiendo con total responsabilidad a las personas usuarias».