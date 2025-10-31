Vicente Lamas vuelve al gobierno local de Redondela con las áreas de Limpeza Viaria y Mercados

El gobierno local de Redondela anunció ayer la nueva organización de las áreas de gobierno motivado por la renuncia al cargo el pasado mes de septiembre del exconcejal de Deportes, Ensino e Mocidade, Iván Valles, por motivos de salud.

Durante el pleno ordinario de ayer tomó posesión Vicente Lamas como miembro del grupo municipal del PSOE, que ya había formado parte del gobierno local durante el anterior mandato.

Lamas asumirá las concejalías de Limpeza Viaria, Limpeza de Praias, Mercados y Parroquias. La alcaldesa, Digna Rivas, sumará a Normalización Lingüística la nueva concejalía de Memoria Democrática. El edil Alberto Álvarez mantiene las áreas de Medio Ambiente, Sanidade, Transición Enerxética y Participación Cidadá, a las que suma las áreas de Emprego y Ensino. Antonio Cabaleiro, responsable de Urbanismo, Patrimonio, Transparencia y Novas Tecnoloxías incorpora el área de Deportes. Pedro Villaverde sigue como concejal de Parques e Xardíns, Feiras y Limpeza e roza de beiravías. La concejala Rita Pérez mantiene las mismas competencias con Economía e Facenda, Cultura y Turismo, Persoal, Interior y Seguridade. Iria Vilaboa continúa con las áreas de Servizos Sociais, Igualdade, Benestar Comunitario, Persoas Maiores e Infancia, y añade Xuventude.

El concejal de AER, Roberto Villar, mantienene las mismas competencias con las áreas de Infraestruturas e Sostibilidade, que incluyen los servicios de vías y obras, alumbrado público, abastecimiento de agua, saneamiento, residuos sólidos urbanos y rescate y control de especies.