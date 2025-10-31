La Vía Verde de Chapela se amplía con un nuevo tramo en la zona de Angorén
El sendero arranca en las inmediaciones del 'skatepark' y tiene 300 metros de longitud
La Vía Verde que une Chapela con Vigo a través del antiguo trazado ferroviario crece con un nuevo tramo. Se trata de un ramal de unos 300 metros de longitud en dirección a Redondela que ha transformado la antigua línea ferroviaria sin uso en un nuevo espacio público de ocio. Esta segunda fase arranca en las inmediaciones del skatepark, que se estrenó hace dos años, ganando una nueva superficie de 2.300 metros cuadrados para los peatones y ciclistas.
El sendero cuenta con una pequeña plaza que comunica los dos tramos del Camiño Real Angorén, que hasta ahora se encontraban separados por la vía, creando así un lugar para el esparcimiento, deporte y vida saludable.
El diseño del trazado sigue una línea continuista similar al de la primera fase de la senda con un firme de jabre compacto, y en los puntos en los que el recorrido tiene acceso desde las calles perimetrales se aprovechó para colocar bancos que sirven como zona de descanso y de encuentro para los vecinos.
La actuación contó con un presupuesto de 315.553 euros financiados con cargo al Plan + Provincia de la Diputación de Pontevedra.
Suscríbete para seguir leyendo
- Hallan un cuerpo colgado de un árbol frente a la Diputación de Pontevedra
- Condenan por intrusismo a un falso médico que atendió 9 días en Urgencias del hospital Álvaro Cunqueiro
- Condenan a la Escuela de Enfermería de Pontevedra a indemnizar y readmitir a un profesor al que echó tras denunciar «desviación de poder»
- «Ya vale de señalar a Franco como un criminal de guerra o un santo»
- Mexillón de Galicia declara la guerra a los tarugos
- Una paciente del falso médico: «Dijo que me lesioné para llamar la atención»
- Muere Mayte Ramírez, propietaria del emblemático comercio La Moda Ideal de Pontevedra
- Una profunda borrasca activa avisos por lluvia, viento y mala mar en Galicia antes del Día de Todos los Santos