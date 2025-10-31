La Vía Verde de Chapela se amplía con un nuevo tramo en la zona de Angorén

La Vía Verde que une Chapela con Vigo a través del antiguo trazado ferroviario crece con un nuevo tramo. Se trata de un ramal de unos 300 metros de longitud en dirección a Redondela que ha transformado la antigua línea ferroviaria sin uso en un nuevo espacio público de ocio. Esta segunda fase arranca en las inmediaciones del skatepark, que se estrenó hace dos años, ganando una nueva superficie de 2.300 metros cuadrados para los peatones y ciclistas.

El sendero cuenta con una pequeña plaza que comunica los dos tramos del Camiño Real Angorén, que hasta ahora se encontraban separados por la vía, creando así un lugar para el esparcimiento, deporte y vida saludable.

El diseño del trazado sigue una línea continuista similar al de la primera fase de la senda con un firme de jabre compacto, y en los puntos en los que el recorrido tiene acceso desde las calles perimetrales se aprovechó para colocar bancos que sirven como zona de descanso y de encuentro para los vecinos.

La actuación contó con un presupuesto de 315.553 euros financiados con cargo al Plan + Provincia de la Diputación de Pontevedra.