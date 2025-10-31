Ventosela homenajea a «Saja», su párroco los últimos trece años
A.P.
Redondela
La asociación de vecinos de Ventosela organiza hoy un homenaje a José Carlos Rodríguez «Saja», su párroco durante los últimos trece años. El acto será a las 19.00 horas en el Centro Cultural de Ventosela.
