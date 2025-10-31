El trofeo de baile deportivo reúne en Tui a más de 600 participantes

Cumbia, cha-cha-cha, vals, foxtrot o tango serán algunos de los ritmos que sonarán este fin de semana en Tui, que acoge el XI Trofeo de Baile Deportivo de la Eurociudad Tui-Valença. El evento reunirá a más de 600 bailarines que competirán en distintas modalidades y categorías a lo largo de dos intensas jornadas en el pabellón tudense Gustavo Rodríguez.

Los participantes llegarán desde numerosos puntos de Galicia y del resto de España, incluyendo Mallorca, Extremadura, Cantabria, Canarias o Madrid, además de Portugal, con representación incluso desde Madeira. Durante todo el fin de semana, Tui se convertirá en el epicentro del baile deportivo con pruebas que comenzarán mañana a las 10 y continuarán el domingo desde las 8 en una auténtica maratón de ritmo y elegancia.