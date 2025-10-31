Tanxarina lleva a Mos su biblioteca galáctica

La compañía Tanxarina estará en Mos el domingo 16 de noviembre para presentar su montaje «A biblioteca galáctica contra a IA fantástica». La obra es una adaptación teatral de la novela de Carlos Labraña, editada por la Editorial Galaxia, que se convierte en un homenaje a la amistad, a los libros y a la palabra escrita frente a una inteligencia artificial que pretende acabar con la imaginación y la fantasía. La función comenzará a las 18.00 en el Centro Dotacional de Torroso.