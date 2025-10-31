Tanxarina lleva a Mos su biblioteca galáctica
D.P.
Mos
La compañía Tanxarina estará en Mos el domingo 16 de noviembre para presentar su montaje «A biblioteca galáctica contra a IA fantástica». La obra es una adaptación teatral de la novela de Carlos Labraña, editada por la Editorial Galaxia, que se convierte en un homenaje a la amistad, a los libros y a la palabra escrita frente a una inteligencia artificial que pretende acabar con la imaginación y la fantasía. La función comenzará a las 18.00 en el Centro Dotacional de Torroso.
- Hallan un cuerpo colgado de un árbol frente a la Diputación de Pontevedra
- Condenan por intrusismo a un falso médico que atendió 9 días en Urgencias del hospital Álvaro Cunqueiro
- Condenan a la Escuela de Enfermería de Pontevedra a indemnizar y readmitir a un profesor al que echó tras denunciar «desviación de poder»
- «Ya vale de señalar a Franco como un criminal de guerra o un santo»
- Mexillón de Galicia declara la guerra a los tarugos
- Una paciente del falso médico: «Dijo que me lesioné para llamar la atención»
- Muere Mayte Ramírez, propietaria del emblemático comercio La Moda Ideal de Pontevedra
- Una profunda borrasca activa avisos por lluvia, viento y mala mar en Galicia antes del Día de Todos los Santos