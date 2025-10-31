Taller de manejo de teconologías en Salceda

La Fundación Amigos de Galicia organiza en Salceda de Caselas una actividad formativa para enseñar a las personas de más de 55 años a manejar las tecnologías y realizar trámites en un cajero automático o en aplicaciones administrativas. El curso tendrá lugar los jueves 20 y 27 de noviembre y 4 y 11 de diciembre, en horario de 10 a 12.30 horas, en el Centro Social de A Devesa. Las inscripciones pueden realizarse en Servicios Sociales o llamando al 683527394.