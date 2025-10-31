Soutomaior suspende los actos de Samaín previstos para hoy

Soutomaior ha suspendido todos los actos de la programación del Samaín que estaban previstos para hoy en la Alameda de Talo Río debido a la previsión de lluvia. Mañana a las 17.00 horas habrá un escape room en el Multiusos de Arcade, seguido de un maratón de cine a las 20.00 horas con «Elli y el equipo de monstruos», seguida a las 22.15 por «Malasaña 32».