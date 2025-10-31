Porriño esterilizó este año más de un centenar de gatos callejeros

El Concello de Porriño ha esterilizado en lo que va de año 111 gatos dentro del programa de captura, esterilización y suelta (CES). Dicho programa, desarrollado en colaboración con la Diputación de Pontevedra desde 2024, está dirigido a la atención de las 63 colonias felinas registradas a día de hoy en el municipio.

«Es fundamental garantizar el bienestar animal y promover la convivencia harmónica con el entorno urbano. El método CES nos permite abordar una cuestión de salud pública y protección animal de una manera ética y efectiva», valora el alcalde, Alejando Lorenzo, mientras que la concejala de Medio Ambiente, Antía Carrera, destaca que «la colaboración ciudadana y el trabajo de las asociaciones y voluntarios es clave para el éxito de este proyecto».

Desde diciembre del año pasado, el Concello cuenta además con un contrato con la protectora INMA, que permite reforzar este servicio y gracias al cual se atendió ya a medio centenar de gatos en los últimos meses.