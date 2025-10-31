O Rosal extiende su sistema de puntos limpios a las parroquias
Las zonas de Portecelo y Tabagón ya cuentan con sistemas de reciclaje para depositar pilas, cápsulas de café o material escolar
Reciclar será ahora más fácil para los vecinos del Rosal. El municipio ha estrenado dos nuevos minipuntos limpios de proximidad en las zonas de Portecelo y Tabagón, pensados para que los ciudadanos puedan depositar residuos especiales de pequeño tamaño sin tener que desplazarse hasta el punto limpio principal. «La mejor forma de reciclar es hacerlo cerca de la gente», señaló la alcaldesa Ánxela Fernández Callís, quien destacó que estos nuevos espacios buscan «eliminar barreras y facilitar el reciclaje diario con soluciones cómodas y sostenibles para todos los hogares».
Los nuevos contenedores se suman a los ya instalados en Calvario y Pías, además del punto limpio móvil, reforzando así una red cada vez más completa para fomentar el depósito responsable de materiales que no deben tirarse a los contenedores habituales. En ellos se podrán dejar pilas, pequeños aparatos eléctricos, cápsulas de café, cartuchos de impresora, material escolar o bombillas de bajo consumo, entre otros residuos.
Con esta medida, el Concello busca acercar el reciclaje a los hogares, reducir desplazamientos y evitar el abandono de basura en espacios naturales. Según la regidora, la iniciativa también ayuda a disminuir los residuos que acaban de forma errónea en los contenedores para basura orgánica y refuerza la economía circular, uno de los ejes de la política ambiental local.
Los mini puntos limpios se han instalado en zonas con más tránsito y densidad de población, con el objetivo de aumentar la participación vecinal y la conciencia sobre la gestión sostenible de los residuos. «Queremos un Rosal limpio, sostenible y comprometido, donde cada vecino forme parte activa de este esfuerzo común por cuidar el planeta», concluyó Fernández Callís.
Ampliación
Además, desde el Concello adelantan que se está estudiando ampliar la red de puntos de reciclaje a otros barrios y parroquias del municipio. La idea es que, a medio plazo, ningún vecino tenga que recorrer más de unos pocos minutos para deshacerse correctamente de sus residuos, consolidando así un modelo de gestión local más verde y cercano.
