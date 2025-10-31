Mos organiza un taller de moda responsables
El Concello de Mos organiza un obradoiro de moda responsables que tendrá lugar el lunes, 10 de noviembre, a las 19.00 horas, en la antigua casa rectoral de Petelos. La actividad costará 10 euros y tiene como objetivo concienciar sobre el impacto ambiental y social de la moda rápida y promover hábitos de consumo más sostenibles. Las personas participantes también aprenderán técnicas prácticas de reutilización, reparación y transformación de prendas para darles una segunda vida. Las inscripciones pueden realizarse escribiendo a medioambiente@concellodemos.es o llamando al 986097037.
