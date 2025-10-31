Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Mos organiza un taller de moda responsables

El Concello de Mos organiza un obradoiro de moda responsables que tendrá lugar el lunes, 10 de noviembre, a las 19.00 horas, en la antigua casa rectoral de Petelos. La actividad costará 10 euros y tiene como objetivo concienciar sobre el impacto ambiental y social de la moda rápida y promover hábitos de consumo más sostenibles. Las personas participantes también aprenderán técnicas prácticas de reutilización, reparación y transformación de prendas para darles una segunda vida. Las inscripciones pueden realizarse escribiendo a medioambiente@concellodemos.es o llamando al 986097037.

