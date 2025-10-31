Mondariz da a conocer la figura de Alice Guy

El auditorio municipal de Mondariz ofrece este domingo, 2 de noviembre, el espectáculo «Cinema de historias», una propuesta escénica para toda la familia de la mano de Raquel Queizás, que dará a conocer la figura pionera de Alice Guy, considerada la madre del cine. Será a las 18.00 horas con entrada gratuita hasta completar aforo.