Mondariz da a conocer la figura de Alice Guy
El auditorio municipal de Mondariz ofrece este domingo, 2 de noviembre, el espectáculo «Cinema de historias», una propuesta escénica para toda la familia de la mano de Raquel Queizás, que dará a conocer la figura pionera de Alice Guy, considerada la madre del cine. Será a las 18.00 horas con entrada gratuita hasta completar aforo.
- Hallan un cuerpo colgado de un árbol frente a la Diputación de Pontevedra
- Condenan por intrusismo a un falso médico que atendió 9 días en Urgencias del hospital Álvaro Cunqueiro
- Condenan a la Escuela de Enfermería de Pontevedra a indemnizar y readmitir a un profesor al que echó tras denunciar «desviación de poder»
- «Ya vale de señalar a Franco como un criminal de guerra o un santo»
- Mexillón de Galicia declara la guerra a los tarugos
- Una paciente del falso médico: «Dijo que me lesioné para llamar la atención»
- Muere Mayte Ramírez, propietaria del emblemático comercio La Moda Ideal de Pontevedra
- Una profunda borrasca activa avisos por lluvia, viento y mala mar en Galicia antes del Día de Todos los Santos