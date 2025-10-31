Mondariz-Balneario humanizará el entorno de su plaza de abastos

El Concello de Mondariz-Balneario ha sacado a concurso la obra de humanización del entorno de la plaza de abastos, una actuación presupuestada en cerca de 550.000 euros y para la que ha conseguido financiación a través del Plan Extra de la Diputación de Pontevedra. Dicha obra complementará la reforma integral del propio mercado, que acaba de adjudicar a la empresa Obras y Servicios Gómez Crespo S.L. por 276.000 euros. Con ambas actuaciones, el gobierno municipal busca la revitalización de este espacio de encuentro de la villa balnearia.

Actualmente, el entorno de la plaza de abastos está totalmente invadida por el tráfico rodado y las instalaciones de contenedores de separación de basura. La adecuación en esta zona pretende reducir la presencia de vehículos y su velocidad y convertir el espacio en un lugar de relación vecinal.

Entre las obras a realizar destacan la pavimentación, el soterramiento de las instalaciones aéreas, la ordenación de los contenedores de basura, la sustitución del mobiliario y el diseño de una iluminación acorde con el entorno patrimonial. Todo ello siguiendo parámetros de accesibilidad y eficiencia energética.

El agua también será un material a tener en cuenta y se canalizará, donde sea necesario, para que su sonido sea un elemento característico del espacio a revitalizar. En este sentido, el proyecto indica que se pretende recuperar la visión de las tradicionales «levadas» de agua del núcleo de Mondariz-Balneario.

La obra tendrá un plazo de ejecución de 9 meses y el Concello ya ha publicado la oferta en el portal de Contratos Públicos del Estado, por lo que las empresas tienen hasta el 14 de noviembre para presentar sus ofertas. En el caso de la reforma de la propia plaza de abastos, que ya ha sido adjudicada, el plazo de ejecución es de 4 meses y no intervendrá en la estructura del edificio, sino que reordenará el espacio interior para hacerlo más acogedor y funcional