Herido en una mano por el incendio de un deshumidificador en Redondela

A.P.

Redondela

Una persona resultó ayer herida leve al sufrir quemaduras en una mano al incendiarse un deshumidificador en una vivienda situada en la rúa Campo de Fútbol en Redondela.

El fuego se produjo a las 5 de la madrugada y fueron los propios inquilinos de la casa los que lo sofocaron, aunque también se movilizaron los Bomberos de Mos y la Policía Local.

