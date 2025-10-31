Herido en una mano por el incendio de un deshumidificador en Redondela
A.P.
Redondela
Una persona resultó ayer herida leve al sufrir quemaduras en una mano al incendiarse un deshumidificador en una vivienda situada en la rúa Campo de Fútbol en Redondela.
El fuego se produjo a las 5 de la madrugada y fueron los propios inquilinos de la casa los que lo sofocaron, aunque también se movilizaron los Bomberos de Mos y la Policía Local.
- Hallan un cuerpo colgado de un árbol frente a la Diputación de Pontevedra
- Condenan por intrusismo a un falso médico que atendió 9 días en Urgencias del hospital Álvaro Cunqueiro
- Condenan a la Escuela de Enfermería de Pontevedra a indemnizar y readmitir a un profesor al que echó tras denunciar «desviación de poder»
- «Ya vale de señalar a Franco como un criminal de guerra o un santo»
- Mexillón de Galicia declara la guerra a los tarugos
- Una paciente del falso médico: «Dijo que me lesioné para llamar la atención»
- Muere Mayte Ramírez, propietaria del emblemático comercio La Moda Ideal de Pontevedra
- Una profunda borrasca activa avisos por lluvia, viento y mala mar en Galicia antes del Día de Todos los Santos