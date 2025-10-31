El gobierno ponteareano acusa a la CIG y BNG de uso político de la huelga del SAF

El gobierno local de Ponteareas emitió ayer un comunicado en el que quieren trasladar a los vecinos y vecinas «un mensaje de serenidad y claridad» ante la huelga convocada por la CIG en el Servicio de Ayuda en el Hogar (SAF), que supera ya el mes de paro indefinido. En dicho comunicado acusan a la CIG y al BNG de hacer un uso político de este conflicto laboral. «No se puede jugar con la preocupación de las familias ni con la imagen de las trabajadoras, que cada día cumplen con su labor con entrega y responsabilidad», reprochan desde el tripartito (PP, Acip e IP).

El concejal de Hacienda, Francisco Represas, responsable del contrato, informa que de las 61 trabajadoras que forman parte del servicio, 13 secundan la huelga, 18 están de baja médica y el resto continúan prestando atención con total normalidad a las personas dependientes. En este sentido, cabe apuntar que varias trabajadoras trasladaron que, si no secundan la huelga, es porque no se lo pueden permitir económicamente. «Gracias al compromiso y la profesionalidad de este grupo mayoritario, el Concello está garantizando la atención a las 74 familias afectadas, priorizando los casos de mayor vulnerabilidad y reorganizando los turnos y tareas cuando es necesario», explican desde el gobierno municipal.

Sobre la reclamación que el sindicato CIG realizó ante el juzgado alegando que los tiempos asignados a los servicios mínimos eran abusivos, el Concello traslada que, finalmente, no se reduce ningún servicio a menos de 45 minutos, e incluso se amplían varios servicios por encima de 45 minutos debido al perfil de dependencia de algunas personas usuarias. El Concello también recuerda que el SAF es un servicio esencial, en el que la ley impide contratar personal de sustitución durante una huelga, por lo que toda la organización se está realizando con medios propios y dentro del marco legal. Es por ello que el tripartito agradece públicamente «el esfuerzo y compromiso de las trabajadoras que siguen atendiendo a las personas usuarias, incluso doblando turnos para que nadie quede desatendido».