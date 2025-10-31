Formación digital y en auxiliar de almacén para jóvenes
El Concello de Gondomar pone en marcha el programa de formación remunerado Talento Xove pensado para jóvenes de entre 16 y 30 años en situación de desempleo e inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Xuvenil. Los interesados se formarán en competencias digitales y actividades auxiliares de almacén durante 60 y 90 horas, respectivamente. Los interesados pueden solicitar más información a través del correo emprego@concellodegondomar.gal.
