Formación digital y en auxiliar de almacén para jóvenes

El Concello de Gondomar pone en marcha el programa de formación remunerado Talento Xove pensado para jóvenes de entre 16 y 30 años en situación de desempleo e inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Xuvenil. Los interesados se formarán en competencias digitales y actividades auxiliares de almacén durante 60 y 90 horas, respectivamente. Los interesados pueden solicitar más información a través del correo emprego@concellodegondomar.gal.