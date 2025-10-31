El Festival de Cans crea un jurado joven con vecinos de 12 a 16 años

La organización del Festival de Cans tiene claro que el relevo generacional es fundamental para garantizar la continuidad de un certamen más que consolidado en el panorama audiovisual gallego. Es por ello que, en las últimas ediciones ha buscado que los más pequeños de la aldea tengan su propio espacio dentro el festival, primero como guías de caminos y el año pasado como miembros de la Asamblea de Nenas e Nenos do Festival de Cans. Precisamente en la última reunión de esta asamblea surgió la iniciativa de crear un jurado de gente joven de la localidad, del que formarán parte niños y niñas de entre 12 y 16 años, que estén en edad de cursar estudios de ESO.

La Asamblea de Nenas e Nenos está formada por una veintena de vecinos y vecinas de Cans con edades comprendidas entre los 8 y los 16 años. De ellos nació esta idea, cuyo objetivo inicial es que sea este jurado joven el que conceda el Premio Xente Nova en la categoría de Novas Camadas, que es aquella reservada a cineastas de hasta 25 años. Partiendo de esta experiencia piloto que se probará en la próxima edición, se espera que poco a poco este jurado se incorpore a otras categorías del certamen.

Es una iniciativa que sigue el espíritu del jurado de los vecinos y vecinas, por el que han pasado más de un centenar de habitantes de Cans. Además de juzgar los filmes, un equipo específico del certamen guía a estas personas para que adquieran en paralelo conocimientos cinematográficos básicos que les ayuden a ampliar su mirada sobre las obras audiovisuales.

Además de esta novedad, la organización del festival tratará de poner en práctica otras demandas que no se pudieron asumir en la pasada edición, como la creación de una sesión de cine de animación específica para público infantil, en el que ellos mismos asuman el rol de programadores. De esta manera, el plan de la organización es trabajar en la formación de los más pequeños de la aldea para que, en el futuro, puedan asumir roles de responsabilidad en el certamen, que lleva 22 años exportando agroglamour y que mira al futuro con aires renovados.