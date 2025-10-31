Doble magosto con choripán en As Neves

El mercado de As Neves acoge mañana, sábado, un magosto popular. A partir de las 19 horas habrá choripán, pancetada y castañas asadas. Además, a partir de las 11 horas, se celebrará un bingo. Tampoco faltará la música, a cargo del Dj Rubin Bermúdez. También habrá ese mismo día un magosto con choripán en el torreiro de Rubiós, a partir de las 17 horas.