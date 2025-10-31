Culmina la reforma integral de la escuela infantil de Couso por 170.000 euros

El aula que el Colexio Rural Agrupado (CRA) Antía Cal mantiene en la parroquia de Couso acaba de someterse a una reforma integral financiada por el Concello de Gondomar con fondos europeos. Con un presupuesto cercano a los 170.000 euros, las obras incluyeron, según explicó el alcalde, Paco Ferreira, el cambio completo del tejado, la envolvente térmica de las paredes exteriores, la sustitución de todas las ventanas por modelos de doble acristalamiento con altas prestaciones de aislamiento, así como la instalación de una bomba de calor para cllimatizar el edificio.

Se cambió además el suelo, se colocaron falsos techos y se renovó la iluminación con tecnología led, además de mejorarse el sistema de evacuación de aguas pluviales, entre otos trabajos.

Con esta intervención, el Ayuntamiento gondomareño culmina el proceso e reparación y modernización de las cinco aulas del CRA —Vilaza, Chaín, Morgadáns, Peitieiros y Couso—, destaca el regidor, que incide en la singularidad del modelo educativo e integrador que ofrecen en espacios abiertos y entornos naturales «que muy pocos municipios pueden brindar a los niños y niñas de Gondomar y de otros lugares».