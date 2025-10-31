Covelo lanza un concurso para ilustrar su calendario

El Concello de Covelo ha convocado la sexta edición del concurso de fotografía con el que se elaborará el calendario municipal del año 2026. Cualquier persona interesada puede presentar las fotografías hasta el 27 de noviembre. Estas deberán ilustrar paisajes, eventos, costumbres o lugares emblemáticos de Covelo.

Entre todas las propuestas se elegirán 12 fotografías que ilustrarán los meses del calendario municipal de 2026. Además, el certamen repartirá tres premios, siendo el primer un curso intensivo de fotografía de dos días, presencial u «online». El segundo y tercer premio será una ampliación fotográfica.