Covelo lanza un concurso para ilustrar su calendario
Covelo
El Concello de Covelo ha convocado la sexta edición del concurso de fotografía con el que se elaborará el calendario municipal del año 2026. Cualquier persona interesada puede presentar las fotografías hasta el 27 de noviembre. Estas deberán ilustrar paisajes, eventos, costumbres o lugares emblemáticos de Covelo.
Entre todas las propuestas se elegirán 12 fotografías que ilustrarán los meses del calendario municipal de 2026. Además, el certamen repartirá tres premios, siendo el primer un curso intensivo de fotografía de dos días, presencial u «online». El segundo y tercer premio será una ampliación fotográfica.
- Hallan un cuerpo colgado de un árbol frente a la Diputación de Pontevedra
- Condenan por intrusismo a un falso médico que atendió 9 días en Urgencias del hospital Álvaro Cunqueiro
- Condenan a la Escuela de Enfermería de Pontevedra a indemnizar y readmitir a un profesor al que echó tras denunciar «desviación de poder»
- «Ya vale de señalar a Franco como un criminal de guerra o un santo»
- Mexillón de Galicia declara la guerra a los tarugos
- Una paciente del falso médico: «Dijo que me lesioné para llamar la atención»
- Muere Mayte Ramírez, propietaria del emblemático comercio La Moda Ideal de Pontevedra
- Una profunda borrasca activa avisos por lluvia, viento y mala mar en Galicia antes del Día de Todos los Santos