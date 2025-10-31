El BNG reclama la inminente ejecución de las obras en la N-120

El Bloque Nacionalista Galego reclama al Gobierno del Estado que agilice y priorice la ejecución de las obras de mejora de la seguridad viaria en la carretera Nacional-120 a su paso por Ponteareas. La senadora nacionalista, Carme da Silva, advierte que el anuncio publicado en el Boletín Oficial del Estado el pasado 17 de octubre, mediante el que se aprueba definitivamente el expediente de información pública y el proyecto complementario de trazado para la construcción de glorietas y el tratamiento de los márgenes de la N-120, «es un paso necesario, pero no puede servir de pretexto para continuar retrasando una actuación urgente y largamente reclamada por los vecinos y vecinas».

«El Gobierno debe pasar de las palabras a los hechos y convertir en realidad unas obras imprescindibles para garantizar la seguridad de las personas. Hablamos de un tramo que funciona en la práctica como travesía urbana y que necesita medidas de calmado de tráfico, pasos peatonales y una integración real en el tejido urbano», destaca Carme da Silva.