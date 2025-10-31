Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Baiona convoca por tercer año el concurso para adornar las calles por Navidad con material reciclado

El Concello de Baiona abrió ayer el plazo de inscripción para participar en la tercera edición del concurso de decoración de adornos de Navidad para las calles elaborados con material reciclado. El certamen pretende promover la creatividad, la participación ciudadana y el respeto por el medio ambiente. Se establecen premios de 800, 400, 200 y 100 euros para dos categorías, una dirigida a asociaciones y centros educativos y otra para comercio, hostelería, grupos informales o ciudadanos particulares.

TEMAS

