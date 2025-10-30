Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La unidad de donación, el 6 de noviembre en Oia

La unidad móvil de donación de sangre visitará Oia el próximo jueves 6 de noviembre. Permanecerá aparcada delante del Concello de 16.15 a 21.00 horas. Los requisitos generales para donar son tener más de 18 años y pesar más de cincuenta kilos.

