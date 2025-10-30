Túnel del terror en el pabellón 2 de Porriño

El Concello de Porriño tiene preparada una jornada de miedo para celebrar Samaín mañana, viernes. La actividad central será un túnel del terror con dos pases diferenciados: uno para el público infantil de 17 a 19.45 horas, y otro para adultos, de 20.15 a 22 horas. Este último tendrá un nivel de intensidad mayor y sorpresas reservadas para los más valientes. Dicha actividad, prevista inicialmente en la casa del Concello, se traslada al pabellón 2 del polideportivo municipal, al igual que el desfile y espectáculo de Pablo Méndez, a las 20 horas.