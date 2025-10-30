Túnel del terror en el pabellón 2 de Porriño
El Concello de Porriño tiene preparada una jornada de miedo para celebrar Samaín mañana, viernes. La actividad central será un túnel del terror con dos pases diferenciados: uno para el público infantil de 17 a 19.45 horas, y otro para adultos, de 20.15 a 22 horas. Este último tendrá un nivel de intensidad mayor y sorpresas reservadas para los más valientes. Dicha actividad, prevista inicialmente en la casa del Concello, se traslada al pabellón 2 del polideportivo municipal, al igual que el desfile y espectáculo de Pablo Méndez, a las 20 horas.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Hallan un cuerpo colgado de un árbol frente a la Diputación de Pontevedra
- Condenan por intrusismo a un falso médico que atendió 9 días en Urgencias del hospital Álvaro Cunqueiro
- «Ya vale de señalar a Franco como un criminal de guerra o un santo»
- Feria con mayúsculas en Portugal: Valença celebra Santos de Cerdal
- Viviendas de protección de Navia se convierten en narcopisos
- Una paciente del falso médico: «Dijo que me lesioné para llamar la atención»
- La repentina muerte de la camionera e influencer gallega Oti Cabadas conmociona al mundo del transporte
- El legado de Lara: 16.000 euros para investigar los tumores infantiles
¿Eres una “persona de otoño”? Averígualo y mira lo que hemos encontrado para tu hogar entre las novedades de IKEA
Contenido ofrecido por IKEA