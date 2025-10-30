Soutomaior impulsa un foro sobre la memoria histórica

El Concello de Soutomaior impulsará un foro sobre memoria histórica con el objetivo de poner de relieve la necesidad de recuperar la memoria perdida de la Guerra Civil y del periodo de posguerra, para transmitir a la sociedad actual y futuras generaciones el pasado reciente para poner en común el deber de recordar y honrar a las víctimas de la represión.

«Falar da nosa historia é un acto necesario e valente para que a mocidade teña contexto e afronte con criterio a ideoloxía dos movementos totalitarios que espallan valores de odio e antidemocráticos que nos poden levar a repetir erros dun pasado que se cobrou moitas vidas e que provocou moitas feridas», justificó ayer la edil de Cultura e de Memoria Histórica, Silvia Cernadas, en la presentación de la iniciativa, que se celebrará los días 7 y 8 de noviembre.

El programa incluye actividades de diversa índole que tendrán como hilo condutor la represión a través de la enseñanza, poniendo el foco en las personas y en los lugares de memoria entre los que destacan la proyección de la película «El maestro que prometió el mar» y un coloquio guiado por Pablo Abelleira y Uxía Couto, responsables de la asociación Mocidade Galega pola Memoria

También está prevista una visita guiada por Soledad Chayán a la isla de San Simón y San Antón, además de una mesa-coloquio titulada «As aulas, facer memoria para relatar a historia» y la representación de una pieza de teatro, la obra «As Alumnas», de Paula Carballeira.

Participantes en el coloquio

En la mesa coloquio participará el alcalde de Soutomaior, Manu Lourenzo; Iria Morgade, profesora de Formación Profesional en el IES LuísSeoane y autora del libro Golpistas e verdugos de 1936. Historia dun pasado incómodo; Mariló Candedo, profesora de Pedagoxía Social en la Universidade da Coruña y presidenta del movimiento de renovación pedagógica Nova Escola Galega; Carlos Cimadevila, profesor de Historia y presidente de la Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica do Barbanza; José Antonio Pérez, profesor de Historia en secundaria del IES Leliadoura de Ribeira y autor del libro ilustrado Diarios de Julio Silva y de la unidad didáctica de Ribeira a Muros: da segunda República á represión franquista; y Lucia Santiago, miembro de Histagra Grupo de historia agraria y política del mundo rural USC.

Todas las actividades son gratuitas hasta completar el aforo. La única actividad que precisa inscripción previa es la visita a la isla de San Simón del 8 de noviembre, que puede realizarse a través del siguiente enlace: https://soutomaior.gal/produto/lugares-de-memoria-visita-guiada-por-soledad-chayan-a-illa-de-san-simon-e-san-anton/