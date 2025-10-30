Se buscan muertos vivientes

De difuntos va la cosa. Se avecina un fin de semana que combina el recogimiento en los cementerios para honrarlos con la juerga del día anterior para divertirse al filo de la delgada línea que separa el mundo de los vivos del más allá. La tradición católica no está reñida con la exaltación pagana de la muerte y en Gondomar cada vez gana más peso la fiesta de Samaín. Porque lo de disfrazarse y divertirse forma parte del ADN de un municipio que suma cada vez más comparsas de Entroido.

Dos de ellas se encargarán de nuevo del temible túnel del terror que mañana centrará la terrorífica jornada en un escenario que invita al espanto, el antiguo matadero de la localidad, reconvertido desde hace unos años en espacio cultural. Son O millor de cada casa de Vincios y la Asociación de Carnavales de Mañufe. Medio centenar de integrantes de ambas se ocuparán de aterrorizar a los atrevidos visitantes de sus atroces escenas, pero quieren ampliar el elenco.

«Pasámolo tan ben metendo sustos, sobre todo cando vemos familiares, amigos ou veciños que non nos recoñecen» —asegura con una sonrisa Julia Rocha, portavoz de O millor de cada casa— que quieren compartir la diversión con más gente. Los interesados en participar en esta «espantosa» tarde de miedo han de contactar a través del número de teléfono 622848236. Les darán las indicaciones necesarias y se les facilitará la indumentaria si es preciso, confirma Rocha.

El aterrador túnel de Gondomar. / Pedro Mina

Vivir la experiencia desde el otro lado es divertido, pero también muy sacrificado. Las dos comparsas implicadas llevan más de un mes de preparativos. Todavía era verano cuando empezaron a elaborar figuras, disfraces y caracterizaciones. El montaje del pasaje del terror comenzó hace quince días para que todo esté listo para mañana, dentro y fuera del viejo matadero, si la lluvia lo permite.

Un accidente aéreo

El impacto será brutal para los y las valientes visitantes. Se encontrarán con un accidente aéreo en pleno centro de Gondomar con sus víctimas, su servicio de urgencias , su quirófano, morgue, sala de autopsias, funeraria y cementerio. Un proceso completo de sufrimiento no apto para cardiacos.

Otra escena del túnel del terror. / Pedro Mina

Las comparsas gondomareñas no paran en todo el año. O millor de cada casa suma al trabajo del propio Carnaval —el de invierno y el de verano que celebran cada 14 de agosto en Vincios— las escenas del Samaín y también las navideñas dentro de dos meses. «Somos en torno a cuarenta persoas e unhas xa están traballando na comparsa de Entroido mentres outras nos encargamos do túnel do terror e logo da casa de Papá Noel e de colaborar coa cabalgata de Reis», indica Rocha. «É moito traballo pero moi gratificante», asegura.

El pasaje del terror estará activo mañana desde las 19.30 hasta la medianoche, cuando el Concello ofrecerá una fiesta con DJ en A Paradela. Antes, a partir de las 17.00 habrá cuentacuentos y, a las 18.30, los niños podrán disfrutar del «truco o trato» por la localidad.