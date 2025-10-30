Redondela destina 97.000 euros a nueve asociaciones por su labor social
El gobierno local de Redondela destina 97.280 euros a los convenios con nueve asociaciones y entidades que realizan labores sociales y asistenciales en el municipio: Andaina, Lenda, DaMan, Asociación contra o Cancro, Fundación Amigos de Galicia, Afaga Alzhéimer, Cáritas, Fundación Santa Cruz y Asociación de Axuda ao Pobo Saharaui.
Los representantes de los distintos colectivos firmaron ayer el acuerdo con la alcaldesa, Digna Rivas, en un acto en el que participó también la edil de Servizos Sociais e Igualdade, Iria Vilaboa. Las representantes municipales destacaron que en este ejercicio se adelantó la firma de estos acuerdos para facilitar el trabajo de organización y gestión de los diferentes colectivos.
Rivas, señaló que es un compromiso de su gobierno «apoiar a labor que están a realizar as diferentes asociacións e entidades en beneficio da veciñanza redondelá no ámbitos social, asistencial e sanitario, especialmente coa poboación máis vulnerable».
