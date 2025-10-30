Más de 30 locales de Porriño participan en la ruta de pinchos D´Gusta

La hostelería de Porriño celebrará en noviembre su ruta de pinchos y tapas D´Gusta, que tendrá lugar todos los viernes y sábados, de 19 a 23 horas, en 32 establecimientos del municipio. La edición de este año comenzará mañana, 31 de octubre, coincidiendo con la celebración de Samaín.

Durante toda la ruta se podrán degustar desde pinchos tradicionales, como huevos rotos con zorza o pimientos del piquillo rellenos, hasta propuestas más innovadoras, como pan brioche con pulled pork y cebolla encurtida y salsa de queso, o lomo de sardina ahumada con pimientos confitados sobre tosta de pan del Jandaya.

Habrá 32 propuestas diferentes, una por cada local participante, y el precio será el mismo para todos: 1,5 euros. Además, por cada consumición, el cliente recibirá un cupón que, una vez completo con cuatro sellos de los diferentes locales, podrá depositarse en alguno de los establecimientos participantes. Entre todos los cupones se sorteará un vale de 500 euros y diez vales de 50 euros para gastar en la hostelería y el comercio de Porriño.

«Esta ruta es ya una de las citas más queridas y sabrosas de nuestro calendario festivo, una muestra de la vitalidad y del talento de nuestra hostelería y una oportunidad para dinamizar las calles y el comercio local», destaca el alcalde, Alejandro Lorenzo, que presentó esta nueva ruta de D´Gusta Porriño con una representación de los hosteleros de la villa, encabezados por el presidente de la Asociación de Hosteleros de Porriño (Ahospor), José Fernández, quien destacó «el esfuerzo y la creatividad de los profesionales que, año tras año, sorprenden con nuevas propuestas que ponen en valor los productos y la gastronomía local».