La Policía Nacional detiene a un hombre por la venta de drogas a la puerta de colegios
Se le incautaron 9 gramos de cocina y 1.700 euros en efectivo
Agentes de la Policía Nacional han detenido en Redondela a un hombre por la venta de sustancias estupefacientes en las inmediaciones de varios colegios e institutos. En el momento del arresto los agentes se incautaron de 9 gramos de cocaína repartida en once bolsas termoselladas, 1.700 euros en efectivo, un patinete y dos teléfonos móviles, entre otros efectos.
Los hechos tuvieron lugar en las inmediaciones de la avenida Mendiño de Redondela aproximadamente a las 11:30 horas. Agentes pertenecientes al Grupo Operativo de Policía Judicial del Distrito Centro de Redondela, que se encontraban realizando labores de prevención en la venta y consumo de sustancias estupefacientes, fueron testigos de un intercambio de droga. El ahora arrestado se encontraba sentado en unos bancos exteriores de un pabellón deportivo y en compañía de varios estudiantes de los centros educativos de la zona. Posteriormente accedió al interior de un vehículo, donde, dejando la puerta entreabierta, hizo entrega de una pequeña bolsa de color blanco al conductor del coche y éste, a su vez, le devolvió unos billetes.
Once bolsitas termoselladas
Ante estos hechos, los agentes procedieron al registro de este hombre al que se le incautó una bolsa de plástico que contenía en su interior once bolsitas termoselladas y de color blanco, con al parecer cocaína, y que arrojaron un peso de 9 gramos, además de 110 euros en billetes.
Por todo ello esta persona fue arrestada como presunto responsable de un delito de tráfico de drogas. En un patinete eléctrico y un neceser que se encontraba en el lugar, propiedad del detenido, los agentes localizaron otros 1.600 euros en efectivo, además de dos teléfonos móviles.
