Mos pone a punto los cementerios

El Concello de As Neves ha realizado trabajos de limpieza, mantenimiento y acondicionamiento en los cementerios municipales de cara a la celebración del Día de Difuntos. «Queremos que las familias encuentren los cementerios cuidados y limpios en estas fechas tan especiales», aseguró la concejala de Medio Ambiente, Laura Méndez.

