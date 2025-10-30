Arealonga despeja sus vistas

La playa de Arealonga de Chapela ha mejorado sus vistas hacia la ría con el derribo del edificio que ocupaba el restaurante Arealonga en uno de sus extremos, junto a la desembocadura del río Pugariño. La demolición, ya rematada, permitirá ganar en ese solar en primera línea marítima una gran plaza y un mirador con la recuperación para uso público del espacio que ocupaba el negocio de hostelería, además de adecentar esa zona que se encontraba degradada por el estado de ruinas en que se encontraba el inmueble en los últimos años.

La actuación, impulsada por la Autoridad Portuaria de Vigo, contempla dotar esta zona, situada en el límite de los municipios de Vigo y Redondela, de un nuevo espacio abierto de más de 500 metros cuadrados desde el que poder disfrutar del enclave natural y paisajístico que ofrece la ría.

Infografía de la futura plaza en Arealonga. / FdV

Esta intervención, con una inversión de 295.000 euros y un plazo de ejecución de seis meses, tiene como objetivo regenerar una zona que se encontraba degradada y reconvertirla en un área de esparcimiento y abierta al público.

El Puerto arrancó las obras la semana pasada con el inicio del derribo del edificio tras posponerlas durante el verano para no generar inconvenientes a los usuarios de las playas y a los ciudadanos. Los trabajos de demolición han mantenido cortada ese tramo de calle durante los días laborables entre las 8.00 y las 19.00 horas, un vial que da acceso al puerto deportivo de la Asociación Náutica Albatros.

Otra recreación del proyecto. / FdV

La nueva plaza se plantea con el fin de poder albergar múltiples usos, como conciertos o reuniones y una terraza en primera línea de mar. Será un punto de encuentro para los vecinos que se dotará de arbolado y vegetación arbustiva típica del litoral gallego, diferentes elementos de protección, un nuevo sistema de iluminación urbana, zona de graderío, bancos y sillas donde poder descansar, y un pequeño mirador que permita disfrutar de la ría de Vigo y de la playa de Arealonga.

Esta zona realzará el litoral del entorno de la playa de Arealonga, un lugar muy frecuentado durante el periodo estival y que cuenta con varios locales de hostelería.