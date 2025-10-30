Toda una vida enseñando a los alumnos del IES de Tomiño

Hay personas que, sin hacer ruido, cambian el mundo cada día. Lo hacen desde un aula, con una tiza en la mano o con el puntero sobre la pantalla táctil, cuando la tecnología transformó la enseñanza, y siempre con la mirada puesta en el futuro. En Tomiño, dos de esas personas son Cruz Garrido y Carlos Villanueva, profesores del IES Antón Alonso Ríos que hicieron de la docencia una forma de vida y del cuidado de su alumnado un arte silencioso.

El Concello de Tomiño quiso rendirles un emotivo homenaje en la Casa Consistorial tras su reciente jubilación, después de décadas enseñando con pasión, paciencia y corazón. La alcaldesa, Sandra González, y la concejala de Educación, Cristina Martínez, recibieron a ambos docentes en un acto de agradecimiento a dos trayectorias que ya forman parte de la historia reciente del instituto y de la comunidad educativa tomiñesa.

Durante más de veinte años, Cruz Garrido, profesora de Historia, acompañó a generaciones de estudiantes del centro, guiándolos con cariño y una profunda vocación. Dirigió el instituto durante varios años y estuvo al frente del equipo directivo en uno de los momentos más difíciles: la pandemia del COVID. En ese periodo, lideró la adaptación a las nuevas circunstancias, garantizó la continuidad educativa y cuidó tanto del alumnado como del profesorado, demostrando su compromiso, capacidad de organización y gran humanidad.

Por su parte, Carlos Villanueva dedicó treinta años a la enseñanza en el mismo instituto como profesor de Biología, transmitiendo curiosidad, respeto por la naturaleza y un profundo amor por la ciencia. Con su serenidad y entrega constante, dejó una huella imborrable en sus alumnos y compañeros, formando también parte del equipo directivo del centro.

Ambos impulsaron proyectos educativos y reforzaron la colaboración entre el instituto y el Concello, haciendo posible numerosas iniciativas que hoy convierten a Tomiño en un referente de educación pública y de calidad.

«Enseñar es un acto profundamente humano, porque quien educa no solo transmite conocimiento, sino que ayuda a construir personas. Cruz y Carlos representan esa esencia del profesorado que entiende la docencia como entrega y como forma de vida. Son parte del Tomiño que queremos: el de un pueblo que educa, que acompaña y que aprende junto», destacó la alcaldesa Sandra González.

La regidora subrayó además el valor simbólico de este reconocimiento: «En un tiempo de cambios y de inmediatez, es importante recordar que la educación es una semilla que se cultiva a largo plazo. Y ellos dejan un bosque entero de recuerdos, aprendizajes y cariño. Gracias, Cruz y Carlos, por hacer de Tomiño un lugar mejor a través de vuestra enseñanza, por vuestra humanidad y por vuestra sabiduría compartida».

Más allá del homenaje institucional, el reconocimiento a estos dos docentes refleja el respeto de toda una comunidad hacia el profesorado que deja huella. Exalumnos, familias y compañeros quisieron también expresar su gratitud, recordando anécdotas y momentos compartidos que dan sentido a una carrera dedicada a formar personas.

El legado de Cruz Garrido y Carlos Villanueva permanecerá vivo en el IES Antón Alonso Ríos, en las aulas que ayudaron a construir y en la memoria de quienes aprendieron con ellos.