Concierto para bebés en el teatro municipal de Tui

El teatro municipal de Tui acoge mañana un concierto para bebés de la mano de Davide González e Iria Pinheiro. Se trata de un espectáculo sensorial diseñado para los más pequeños y sus familias. Habrá dos funciones, a las 17.30 y a las 19 h., con entradas a cuatro y tres euros.

