Concierto para bebés en el teatro municipal de Tui
El teatro municipal de Tui acoge mañana un concierto para bebés de la mano de Davide González e Iria Pinheiro. Se trata de un espectáculo sensorial diseñado para los más pequeños y sus familias. Habrá dos funciones, a las 17.30 y a las 19 h., con entradas a cuatro y tres euros.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Hallan un cuerpo colgado de un árbol frente a la Diputación de Pontevedra
- Condenan por intrusismo a un falso médico que atendió 9 días en Urgencias del hospital Álvaro Cunqueiro
- «Ya vale de señalar a Franco como un criminal de guerra o un santo»
- Feria con mayúsculas en Portugal: Valença celebra Santos de Cerdal
- Viviendas de protección de Navia se convierten en narcopisos
- Una paciente del falso médico: «Dijo que me lesioné para llamar la atención»
- La repentina muerte de la camionera e influencer gallega Oti Cabadas conmociona al mundo del transporte
- El legado de Lara: 16.000 euros para investigar los tumores infantiles
¿Eres una “persona de otoño”? Averígualo y mira lo que hemos encontrado para tu hogar entre las novedades de IKEA
Contenido ofrecido por IKEA