El colegio de As Neves, innundado por goteras
Las instalaciones del CEIP Marquesa do Pazo da Mercé, en As Neves, no soportaron las lluvias de los dos últimos días y ayer se filtraron al interior del edificio. El alumnado tuvo que dar clase con pasillos y aulas inundadas a causa de las importantes goteras, lo que alertó a la Anpa del centro educativo, que informó al Concello ante la incertidumbre de cómo evolucionará la situación este otoño.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Hallan un cuerpo colgado de un árbol frente a la Diputación de Pontevedra
- Condenan por intrusismo a un falso médico que atendió 9 días en Urgencias del hospital Álvaro Cunqueiro
- «Ya vale de señalar a Franco como un criminal de guerra o un santo»
- Feria con mayúsculas en Portugal: Valença celebra Santos de Cerdal
- Viviendas de protección de Navia se convierten en narcopisos
- Una paciente del falso médico: «Dijo que me lesioné para llamar la atención»
- La repentina muerte de la camionera e influencer gallega Oti Cabadas conmociona al mundo del transporte
- El legado de Lara: 16.000 euros para investigar los tumores infantiles
¿Eres una “persona de otoño”? Averígualo y mira lo que hemos encontrado para tu hogar entre las novedades de IKEA
Contenido ofrecido por IKEA