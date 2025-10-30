El colegio de As Neves, innundado por goteras

Las instalaciones del CEIP Marquesa do Pazo da Mercé, en As Neves, no soportaron las lluvias de los dos últimos días y ayer se filtraron al interior del edificio. El alumnado tuvo que dar clase con pasillos y aulas inundadas a causa de las importantes goteras, lo que alertó a la Anpa del centro educativo, que informó al Concello ante la incertidumbre de cómo evolucionará la situación este otoño.