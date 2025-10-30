Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El colegio de As Neves, innundado por goteras

Las instalaciones del CEIP Marquesa do Pazo da Mercé, en As Neves, no soportaron las lluvias de los dos últimos días y ayer se filtraron al interior del edificio. El alumnado tuvo que dar clase con pasillos y aulas inundadas a causa de las importantes goteras, lo que alertó a la Anpa del centro educativo, que informó al Concello ante la incertidumbre de cómo evolucionará la situación este otoño.

