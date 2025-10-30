Las actividades del Samaín en Redondela se aplazan por la lluvia al domingo
Redondela traslada al domingo todas las actividades de la Festa do Samaín que estaban programadas al aire libre para este viernes debido a la previsión de lluvia.
Entre los actos destaca el túnel del terror en el paseo del río Pexegueiro, una actividad que se desarrollará de 18.30 a 21.30 horas, y a las 19.30 el espectáculo itinerante «Errantes», de Troula Animación.
