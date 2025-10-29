La Xunta sitúa el monumento de Monteferro en una casa de Patos en su catálogo de bienes culturales del litoral

El «exhaustivo trabajo de campo» que la Consellería de Medio Ambiente asegura que ha realizado para elaborar su nuevo catálogo de bienes de valor cultural en el litoral ha pinchado con un icono de la ría de Vigo. Y es que en el flamante listado, publicado este martes y en fase de alegaciones hasta el 1 de diciembre, sitúa el monumento de Monteferro lejos de la cima de la colina que, en realidad, corona.

De acuerdo con la ficha del catálogo, una de las primeras aplicaciones de la Lei do Litoral, el edificio conmemorativo concebido por Manuel Gómez Román en los años 20 del siglo pasado queda ubicado cerca de la playa de Patos, en la cara norte del istmo de la península de Monteferro. En concreto, aparece emplazado en medio de la finca de una vivienda unifamiliar de la rúa de Carreiro, topónimo de la ensenada que cierra el famoso arenal surfero.

Además de la imagen y de las coordenadas, también la referencia catastral que aparece en el catálogo, derivado de una de las leyes estrella de la Xunta, se corresponde con esta vivienda particular. En línea recta, hay una distancia de 738 metros con el lugar en el que se levanta el monumento a la Marina Mercante Universal. En consonancia, el área de protección señalada también es del todo ajena a la edificación que se pretende salvaguardar.

Curiosamente, también en las primeras estribaciones de esa cara norte de Monteferro momentáneamente protegidas por error, existe un yacimiento romano, muy deteriorado, que no ha sido incluido en este nuevo instrumento del Gobierno gallego.

Petroglifos de Domingo O Duque

En cambio, en el catálogo sí aparece un elemento que, hasta la fecha, no goza de ningún tipo de protección. Son los petroglifos tallados en el entorno del faro de punta A Meda. Según las últimas investigaciones del historiador Gustavo Pascual Hermida, estas misteriosas inscripciones son obra de un cantero que vivió a caballo entre los siglos XVIII y XIX y fue conocido como Domingo O Duque, un solitario vecino del barrio de Paraviñaval —encima de Patos— que solía refugiarse durante días en esta zona.

A lo largo de las últimas décadas hubo incertidumbre con estas incisiones en las rocas, acrecentadas por la existencia de petroglifos acreditados como de época neolítica en la cara sur de Monteferro, en la zona de As Penisas pequenas y también conocidos como de O Coello. Salvo alguna hipótesis estrafalaria sobre signos propios de alfabetos prerromanos, arqueólogos e historiadores coincidían en que debían de ser de época moderna, pero no estaba clara su autoría ni su cronología.

El alcalde de Nigrán, Juan González, ha mostrado su satisfacción por su inclusión en el nuevo catálogo. En la ficha, no obstante, apenas se ofrece información, más allá de ubicarlo —bien esta vez— sobre el plano. De acuerdo con la propia Lei do Litoral, la incorporación de elementos que no estén catalogados deberá ser justificada.

El alcalde muestra el principal grabado que O Duque realizó en las rocas de Monteferro. / Marta G. Brea

La propia señal marítima de Monteferro, en cuyo entorno se encuentran, también forma parte de los 14 bienes del municipio listados en el catálogo. Está recogida como faro de punta Lamela, mientras que el petroglifo se inscribió como de punta de Meda. El topónimo de este accidente geográfico —ubicación clave en A praia dos afogados de Domingo Villar y con una de las panorámicas más impresionantes de la ría— cuenta con numerosas variantes, pero sorprende que en un documento oficial no se apueste por la avalada por los expertos, punta A Meda.

Los 14 bienes de Nigrán