La Xunta aprueba la modificación del PXOM para el nuevo centro de salud de Ponteareas

Ponteareas avanza en los trámites para construir un nuevo centro de salud en la parcela del Alto da Gloria, que ya ha cedido a la Xunta, gracias a que la Consellería de Vivienda y Planificación de Infraestructuras ha aprobado definitivamente la primera modificación puntual del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM). Además, los presupuestos de la Xunta para 2026 contemplan una partida de 600.000 euros para la redacción del proyecto de construcción del nuevo centro de salud.

La modificación puntual del PXOM impulsada por el gobierno local permitirá construir la nueva infraestructura sanitaria en una parcela de 5.713 metros cuadrados, situada dentro del ámbito del suelo urbano consolidado, lo que facilitará su ejecución. En este sentido, la concejala de Urbanismo, Silvia Fernández Táboas, explica que el actual PXOM de Ponteareas, aprobado en 2021, no contemplaba ningún suelo con las características que pedía la Xunta; no obstante, el documento que organiza el crecimiento urbanístico de Ponteareas no es estático, «está vivo y lejos de lamentaciones, nos pusimos a trabajar para sacar adelante una modificación que posibilita dotar a Ponteareas de ese centro de salud que tanto necesitamos», apunta la edil.

El nuevo centro de salud remplazará al actual, que, con más de 35 años, tiene su espacio muy limitado; por eso la nueva infraestructura ampliará notablemente su capacidad. En el área de adultos, además de las consultas y salas actuales, habrá una consulta más de medicina de familia, de enfermería y de salud bucodental, y dos salas polivalentes a mayores. También se incluirán dos nuevas consultas de docencia de MIR y EIR y una para pacientes infecciosos.

En el área pediátrica, que cuenta con dos consultas de pediatría y dos de enfermería pediátrica, se creará una nueva sala para observación y tratamiento y otra de paciente respiratorio.

Por otro lado, el futuro Punto de Atención Continuada (PAC), tendrá dos nuevas salas de observación, ampliará en una las de consulta de medicina y de enfermería y pasará de contar con cinco dormitorios a ocho y dos nuevos vestuarios. Además, dispondrá de una base del 061 con dos dormitorios, una sala de estar y aseos, y la unidad de salud mentar mejorará notablemente.