Valiña presenta «As tolas que non o eran»

A libraría Libraida de Gondomar acolle hoxe ás 19.00 horas a presentación do libro «As tolas que non o eran» a cargo da súa autora, Carmen V. Valiña. Trátase dun ensaio sobre as internas no manicomio de Conxo entre 1885 e 1936.

