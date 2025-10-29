Valiña presenta «As tolas que non o eran»
A libraría Libraida de Gondomar acolle hoxe ás 19.00 horas a presentación do libro «As tolas que non o eran» a cargo da súa autora, Carmen V. Valiña. Trátase dun ensaio sobre as internas no manicomio de Conxo entre 1885 e 1936.
